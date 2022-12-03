Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşacak.



Saat 16.00'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlayacak.



Ada ekibi, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'le özel maçta rakip olmuş ve mücadele 1-1'lik skorla sona ermişti.



Karadeniz ekibi, kamptaki ikinci maçını 7 Aralık Çarşamba günü bu kez Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yapacak.





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