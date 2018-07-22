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Trabzonspor'un rakibi Al Duhail

Trabzonspor, Slovenya'daki son hazırlık maçında Al Duhail ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Trabzonspor'un rakibi Al Duhail
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22 Temmuz 2018 14:35
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki 4'üncü ve son hazırlık maçında yarın Katar Yıldızlar Ligi'nde 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Al Duhail ile karşılaşacak. Avusturya-Villach'ta oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor Slovenya'daki kamp çalışmalarını bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra tedavisi devam eden Castillo ile gözünde arpacık çıktığı belirtilen Ibanez katılmadı.

Bordo-mavililer bugün saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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