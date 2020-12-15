Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor
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15 Aralık 2020 15:13
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında çarşamba günü TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.15'de başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Alper Çetin yönetecek. 

Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculara da görev vermesi bekleniyor.



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