  •  
    Sivas, Premier Lig'den flaş TRANSFER yaptı!..
  •  
    F.Bahçe'den Senegalli forvet için teklif gitti!..
  •  
    Galatasaraylı Mariano; "Barça ile görüştüm..."
  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    Galatasaray'a 10 yeni Garry Rodrigues adayı

Trabzonspor'un Porto'dan sürpriz transfer hedefi

Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Trabzonspor, gözünü Porto B Takımı'nda oynayan 22 yaşındaki stoper Chidozie Awaziem'e dikti.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'un Porto'dan sürpriz transfer hedefi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 09:15
Trabzonspor'da teknik heyetin istediği stoper transferi için çalışmalar devam ederken, bir yandan da transfer yasağının kalkması için FIFA ile temaslar sürüyor.

Yasağın her an kalkma ihtimali karşısında bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği veya kiralık olarak alabileceği isimler üzerine yoğunlaşan Trabzonspor, Porto'nun 22 yaşındaki stoperi Chidozie Awaziem'i kiralamak için nabız yokluyor.

Nijeryalı futbolcunun, stoper bölgesinin yanı sıra defansif orta sahada da oynayabilmesini avantaj olarak gören bordo-mavililer, yasağın kalkması durumunda bu transfer için resmi girişimlerde bulunacak.

Chidozie Awaziem, bu sezon Porto'nun B takımında sadece 3 maçta görev yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için