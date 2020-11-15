Trabzonspor'un uzun uğraşlara rağmen kadrosuna katamadığı Halil Dervişoğlu, U21 Milli Takımı'nın Avusturya'yı 3-2 yendiği karşılaşmada hat-trick yaptı.



Oyuncunun performansına övgüler yağdıran bordo-mavili taraftarlar, "Uzun yıllar yararlanabileceğimiz bir forveti kaçırmışız" yorumunda bulundular.



Trabzonspor, Twente formasını giyen Halil'in transferini 500 bin Euro'luk fark nedeniyle gerçekleştirememişti.



