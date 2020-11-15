Trabzonspor'un pişmanlığı Halil Dervişoğlu

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna katamadığı Halil Dervişoğlu'nun pişmanlığını yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un pişmanlığı Halil Dervişoğlu
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15 Kasım 2020 11:59
Trabzonspor'un uzun uğraşlara rağmen kadrosuna katamadığı Halil Dervişoğlu, U21 Milli Takımı'nın Avusturya'yı 3-2 yendiği karşılaşmada hat-trick yaptı.

Oyuncunun performansına övgüler yağdıran bordo-mavili taraftarlar, "Uzun yıllar yararlanabileceğimiz bir forveti kaçırmışız" yorumunda bulundular.

Trabzonspor, Twente formasını giyen Halil'in transferini 500 bin Euro'luk fark nedeniyle gerçekleştirememişti.



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