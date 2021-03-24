Trabzonspor'un peşindeki Hırvat yetenek

Transfer politikasını genç ve başarıya aç isimler üzerine kuran Trabzonspor, bu özelliklere sahip önemli bir genci Hırvatistan'da buldu. Bordo-mavili kulübün izleme komitesi, uzunca bir süredir takip ettiği Hajduk Split'in sağ kanat oyuncusu Stipe Biuk'i yönetime sundu.



18 yaşında olan Stipe Biuk, güçlü fiziğinin yanı sıra, kolay adam geçebilen ve rakipten top çalan yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Top hakimiyeti mükemmel olan Hırvat futbolcu, bu özelliği nedeniyle de zaman zaman orta sahada oyun kurucu olarak görev yapıyor. Türkiye'den Galatasaray'ın da peşinde olduğu Stipe Biuk için kulübü Hajduk Split ile görüşmelere başlandığı ve genç oyuncunun transfer şartlarının sorulduğu ifade edildi.



Hajduk Split altyapısından yetişen Biuk'un kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Kaynak: Karadeniz Gazete