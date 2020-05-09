Trabzonspor'un orta sahaya rüyası; Nampalys Mendy

Karadeniz ekibinde sezon oynanırken John Obi Mikel ile yollar ayrılmıştı. Badou Ndiaye de devre arasında Stoke City'den kiralanmıştı. İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor ancak durumu riske atmak istemeyen Trabzonspor birçok futbolcuyla temaslarına devam ediyor. Orta saha mevkisi için arayışlarını sürdüren bordo-mavililer orta sahaya sürpriz bir ismi gündemine aldı; Nampalys Mendy.İtalya ve Fransız basını, Fırtına'nın Nampalys Mendy ile ilgilendiğini yazdı. Haberde bordo- mavili kulübün, 27 yaşındaki orta sahanın transferi için İtalyan ekibi Udinese ile çekiştiği kaydedildi.Leicester City ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi de peşindeki kulüplerin iştahını artırıyor. Nampalys Mendy, Nice'ten büyük umutlarla geldiği Leicester City'de aradığını bulamadı. Teknik direktör Brendon Rodgers'ın da gözdeleri arasında yer almayan 27 yaşındaki Fransız futbolcu bu sezon adeta formayı unuttu.Mendy bu sezon lig ve kupada toplamda 6 karşılaşmada şans buldu. Ligde 204, kupada 77 dakika sahada kalabildi. Gol veya asist üretemedi. Orta sahada çok çalışkan bir futbolcu olan Mendy koşu kalitesi, milimetrik paslarıyla dikkat çekiyor. Hüseyin Çimşir'in de bu transferi çok istediği belirtildi.