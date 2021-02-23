Trabzonspor'un önünde tarihi fırsat

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 'Puan durumuna bakmıyoruz, maç maç düşünüyoruz' dese bile taraftarlar şampiyonluk havasına yavaş yavaş girmeye başladı.



Ligin bitimine uzun bir süre kalmasına rağmen tecrübeli çalıştırıcı için önemli bir fırsat önünde duruyor. Çünkü 57 yaşındaki teknik adam daha önce Medipol Başakşehir ile bu önemli kupaya iki kez yaklaşmış fakat sonunu getirememişti. O dönemde hem Avcı hem de futbolcular taraftarın önemine dikkat çekerken, diğer takımların daha avantajlı olduğunun altını çizmişti.



Ancak şu anda durum öyle değil. Trabzonspor'da kazanmanın coşkusunu farklı yaşayan futbolseverler salgın yüzünden tribündeki yerini alamasalar bile hem futbolculara hem de Abdullah Avcı'ya çok güveniyor. Taraftarın sevgisini ve desteğini arkasına alan deneyimli teknik adam böylece daha sağlam adımlar atıyor.



Her maç sonunda oyuncuların yeni hoca farkını anlatması ve yakalanan çıkışa dikkat çekmesi de Avcı'ya özgüven aşılıyor. Müthiş bir sinerji ile sahaya çıkan bordo-mavililerde Başakşehir maçı bunun en önemli öğreni... Takımda sakatlar, kart cezası bulunan Nwakaeme ve salgın testleri pozitif çıkan oyuncuların yokluğuna rağmen herkes kenetlendi ve bir maç daha kayıpsız atlatıldı. İki günlük aranın ardından şimdi ise sırada Fenerbahçe sınavı var. Bu maç kazanılması halinde bordo-mavililer üst sıradaki üç rakibinden en az biriyle puanını eşitleme fırsatı bulunuyor.



