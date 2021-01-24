Trabzonspor'un müthiş üçlüsü: Ekuban, Djaniny, Nwakaeme!

Başkent'te Djaniny ve Ekuban skorları buldu, 3 puanı Trabzonspor'a getirdi.



1 gol 1 asistle maçın adamı olan Caleb Ekuban toplamda 6 gol 3 asistle Bordo-Mavililer'de bu sezon skora en çok katkı yapan isim. İkinci golde asist yapan Nwakaeme ise son 5 lig maçında 2 gol 3 asistle Trabzonspor'un aldığı 13 puana büyük katkı yaptı.



Ve Djaniny... Geçen hafta Konya ağlarını sarsan Yeşil Burun Adalı forvet, Gençlerbirliği karşısında da fileleri buldu. 3'lünün performansı Fırtına'nın üst sıralara tırmanışını beraberinde getirdi.



