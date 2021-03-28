Trabzonspor'un muhteşem üçlüsü

Abdullah Avcı yönetiminde maç başına bir golden az yiyen bir ekibe dönüşen bordo-mavililerde Hugo, Marlon ve Flavio defansif yanlarıyla öne çıktı. Sambacılar, lider Beşiktaş'ı yenen bir takım olarak zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini belirttiler.



Trabzonspor'un başarılı savunma hattı, ünlü yayın kuruluşu ESPN'e konu oldu. Bordo-mavili takımın sezon başında zayıf karnı olan defansı, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından düzelmeye başlamış ve zaman içinde Süper Lig'deki en sağlam savunmalardan biri haline gelmişti.



Kaleci Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleşmesinin yanında, deneyimli teknik adamın savunma kurgusunu değiştirmesi de bu ilerlemede etkili oldu. Abdullah Avcı'nın uygulamaya çalıştığı sistemin sahadaki uygulayıcıları olarak ise üç Brezilyalı futbolcu öne çıktı, bu isimler savunma hattının düzelmesinde başrolü oynadı.



Savunmanın solundaki Marlon, ortasındaki Hugo ve savunmanın önündeki Flavio Trabzonspor'u az gol yiyen bir takım haline getirdiler. Üç Brezilyalı futbolcunun uyumlu birliktelikleri savunma hattını oldukça güçlü bir hale getirdi. Bordo-mavililer 30 maçta 30 golle Süper Lig'in en az gol yiyen üçüncü takımı haline geldi. Sadece Galatasaray ve Alanyaspor, Karadeniz ekibinden az golü kalesinde gördü.



Abdullah Avcı yönetiminde ligde 22 maça çıkan ve bu maçlarda sadece 15 gol yiyerek maç başına 0,7 ortalama yakalayan Trabzonspor'un Brezilyalı savunmacılarının sezon ümitlerinin tazeliğini koruduğu da ortaya çıktı. Sezonu mümkün olan en üst sıralamada tamamlamayı hedefleyen bordo-mavililerde Marlon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma rüyasını canlı tuttuğu, Flavio'nun ise şampiyonluk şanslarının hala devam ettiğini düşündüğü, lig lideri Beşiktaş'ı İstanbul'da devirmiş bir takım olarak bunu başaracak güce sahip olduklarını ifade ettiği belirtildi.



Marlon kalmak istiyor



Trabzonspor'un kadrosunda yer alan üç Brezilyalı futbolcudan Flavio Bahia'dan, Vitor Hugo ise Palmeiras'tan bonservisleriyle transfer edildi. Fluminense'den kadroya dahil edilen Marlon ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak alındı. Kendisiyle 1-3 yıllık anlaşma yapılan 23 yaşındaki sol bekin ülkesine dönmeyi düşünmediği ortaya çıktı. Bordo-mavililerde sportif açıdan mutlu olan oyuncunun ailesinin de Trabzon'a alıştıkları ve Marlon'un, Karadeniz ekibinin bonservisini almasını beklediği bildirildi.



