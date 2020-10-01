Trabzonspor'un milli sol bek hedefi
Trabzonspor, 24 yaşındaki Umut Meraş'tan olumlu sinyal aldı. Bordo-mavililer, 500 bin euro kiralama bedeliyle 2 yıllık anlaşma için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Umut'a ise yıllık 1.2 milyon euro ödenecek.
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01 Ekim 2020 09:09
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