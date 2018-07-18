Trabzonspor'un lisansa engel borçları ödendi

UEFA Finansal Fair Play ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mali kriterleri nedeniyle uzun süredir sıkıntı yaşayan Trabzonspor Kulübü, geçmişte sözleşmeleri feshedilen bazı isimler nedeniyle 30 milyon TL'lik bir ödemeyle karşı karşıya kalmıştı.



Bu ödemeleri çözme noktasında uzun zamandır uğraş veren Trabzonspor yönetim kurulu, bugün itibariyle hem bahsi geçen isimlere, hem de geçmişten alacakları bulunan isimlere toplamda 40 milyon TL'yi bulan ödeme gerçekleştirerek kulübün yeni sezon öncesi lisans almasına engel tüm borçlarını ödedi.



ERTUĞRUL DOĞAN: "GEREKLİ ÖDEMELER YAPILDI"



Bordo-Mavili kulübün Finansman komitesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulübün çok önemli bir sorumluluktan kurtulduğunu belirterek, "Trabzonspor'un lisansa engel herhangi bir problemi kalmadı. Gerekli ödemeler yapıldı. Bu konuyla ilgili olarak geniş kapsamlı açıklamayı da kulüp sitemizden yapacağız" dedi.