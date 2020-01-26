Trabzonspor'un Lille'den transfer yolu tıkandı

Trabzonspor'un Lille'den kadrosuna katmak istediği Adama Soumaoro için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı.

Trabzonspor'un Lille'den transfer yolu tıkandı
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26 Ocak 2020 13:00
Trabzonspor'un listesinde öncelik verdiği isimlerden biri olan Adama Soumaoro için yapılan görüşmelerde henüz bir sonuca varılmadı. Fransız ekibi Lille, 27 yaşındaki savunmacı için Trabzonspor'dan sezon başında 16.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf Yazıcı'nın bonservis taksitlerinin birkaçını ödememeyi teklif etti.

Karadeniz devi ise bu öneriyi geri çevirdi. Taraflar arasında görüşmeler çıkmaza girerken, Soumaoro için İtalyan ekibi Genoa da devreye girdi. Bu gelişmelerin ardından transferin zora girdiği öğrenildi.

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