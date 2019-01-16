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Trabzonspor'un kupada konuğu Balıkesirspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Trabzonspor'un kupada konuğu Balıkesirspor
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16 Ocak 2019 04:56
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 16 Ocak Çarşamba günü sahasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bordo-mavililerde, İran Milli Takımı'nın kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, İtalya'nın Parma Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Balıkesirspor Baltok maçında görev almayacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan Çakır
Pereira
Hüseyin Türkmen
Toure
Novak
Kamil Ahmet Çörekçi
Hasan Batuhan Artarslan
Yusuf Yazıcı
Abdülkadir Ömür
Abdulkadir Parmak
Rodallega

BALIKESİRSPOR MUHTEMEL 11'İ
Vukovic
Bülent Cevahir
Cüneyt Köz
Okan Alkan
Ali Doğan
Glumac
Uğur Aygören
Cumali Bişi
Nizamettin
Furkan
Mahatma Otoo

YAYIN: ATV
YAYIN: Sporx
Saat: 20:30
Hakem: Özgür Yankaya
Stadyum: Medical Park

Balıkesirspor ile kupada 2. eşleşme

Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek.

İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.

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