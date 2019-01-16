son 16 turu ilk maçında 16 Ocak Çarşamba günü sahasında'u konuk edecek.Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Bordo-mavililerde, İran Milli Takımı'nın kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, İtalya'nın Parma Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Balıkesirspor Baltok maçında görev almayacak.Uğurcan ÇakırPereiraHüseyin TürkmenToureNovakKamil Ahmet ÇörekçiHasan Batuhan ArtarslanYusuf YazıcıAbdülkadir ÖmürAbdulkadir ParmakRodallegaVukovicBülent CevahirCüneyt KözOkan AlkanAli DoğanGlumacUğur AygörenCumali BişiNizamettinFurkanMahatma OtooATVSporx20:30Özgür YankayaMedical ParkTrabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek.İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu.Karadeniz ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.