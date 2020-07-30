Trabzonspor'un kupa geliri: 10 milyon lira!

Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor kasasını da doldurdu.



Bu sezon kupada müthiş bir performans gösteren Bordo-Mavililer 10 milyon liralık gelirin sahibi oldu.



Trabzonspor, eğer Süper Kupa maçında Başakşehir'i de devirmeyi başarırsa bu rakam 15 milyon liraya çıkacak.



