Trabzonspor'un kupa geliri: 10 milyon lira!

Trabzonspor, Kupa finalinde Alanyaspor'u mağlup etmesiyle birlikte 10 milyon liralık gelirin sahibi oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'un kupa geliri: 10 milyon lira!
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30 Temmuz 2020 10:19
Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor kasasını da doldurdu.

Bu sezon kupada müthiş bir performans gösteren Bordo-Mavililer 10 milyon liralık gelirin sahibi oldu.

Trabzonspor, eğer Süper Kupa maçında Başakşehir'i de devirmeyi başarırsa bu rakam 15 milyon liraya çıkacak.



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