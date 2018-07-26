Trabzonspor'un kozu Hosseini

İLGİLİ VİDEO

krizi bir türlü çözülmüyor. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanacağını KAP'a bildiren Karadeniz ekibi girişimi için İstiklal'den olumsuz yanıt alınca yeni bir strateji belirledi.İran temsilcisinin, 'Bu durumu FIFA'ya taşıyacağız' açıklamasının ardından olası bir FIFA'ya gitme durumunda sunulacak savunmayı hazırladı. Bordo-mavililerin, burada Hosseini'nin tercihini koz olarak kullanacağı öğrenildi. Davanın uzama ihtimalini de göz önünde bulunduran Trabzonspor, gerekmesi halinde geçici lisans başvurusu da yapacak. Bu gelişmelerin ardından Hosseini de kulübü ile sorunları çözmek için İran'a geri döndü.Öte yandan Trabzonspor, Vahid Amiri ve Majid Hosseini transferlerinde İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'nun devreye girdiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'nun iki kulüp arasındaki iletişim sürecine hiçbir şekilde müdahil olmadığını beyan eder, bu tip haberlerin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.