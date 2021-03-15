Trabzonspor'un kayıp yıldızları: Nwakaeme ve Ekuban

Trabzon'un en önemli 2 hücum kozu haftalardır gol atamıyor. Ekuban 8 maçtır fileleri havalandıramazken, Nwakaeme'nin hasreti ise 5 karşılaşmaya çıktı. Bordo-Mavililer, ligde son 4 haftada toplam 3 gol atabildi

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Trabzonspor'un kayıp yıldızları: Nwakaeme ve Ekuban
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15 Mart 2021 11:45
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor'un hücumdaki en önemli silahları Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme, son dönemde büyük bir düşüş yaşıyor... Ligin ilk 14 haftasında kritik anlarda sahneye çıkan ve 6 gol atan Ekuban, son 9 maçta fileleri sarsamadı. Bir diğer yanda ise rakip sahada savunma oyuncularının korkulu rüyası olan Bordo-Mavililer'in en etkili ismi olan Nwakaeme de adeta yokları oynuyor.

Nijeryalı, son 5 maçta suskun kalırken, saha içerisindeki etkinliği de dibe vurdu. Trabzonspor, iki yıldızının çöküşe geçtiği bu dönemde çok önemli puan kayıpları yaşadı. BAKASETAS DURUNCA...

Fenerbahçe yenilgisi sonrasında Kasımpaşa'yı yenen Karadeniz temsilcisi, Alanya'ya mağlup olurken, dün de Erzurumspor karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bordo-Mavililer, 8 puan yitirdiği bu süreçte yani son 4 haftada, rakip filelere toplam 3 gol gönderebildi. Kilit maçların kurtarıcısı Bakasetas da durunca, Fırtına esmez oldu.



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