Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında iki eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Haber; AA
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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında iki eksik
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29 Ekim 2020 15:31
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, takımda yer alamayacak.



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