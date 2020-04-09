Trabzonspor'un Jose Sosa planı belli oldu!

Bordo-Mavili Yönetim sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jose Sosa ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Sonrasında ise futbol direktörü olması gündemde.

Haber; Sabah
Trabzonspor'un Jose Sosa planı belli oldu!
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09 Nisan 2020 10:10
Trabzonspor, Sosa ve Novak'ın sözleşmelerini uzatacağını açıklamıştı. Bordo- Mavili Yönetimin kaptan Sosa ile ilgili planı ise ortaya çıktı. Buna göre 2 yıl daha Trabzonspor'da forma giyecek olan Sosa iki farklı görevde düşünülüyor.

Tangocu ya futbol direktörü olarak kalüpte devam edecek ya da Güney Amerika sorumlusu olacak. Trabzonspor Yönetimi şu anda iki seçeneği masaya yatırdı ve düşünce Sosa ile de paylaşılacak.

34 yaşındaki Arjantinli maestro Ahmet Ağaoğlu başkanlığında bambaşka bir yapıya büründü ve kulübü sahiplenerek taraftarı mest etti.

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