Trabzonspor'un itirazı reddedildi

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.



"2019'DAKİ GEREKLİLİKLER YERİNE GETİRİLMEDİ"



TRABZONSPOR İTİRAZ EDECEK

Trabzonspor, CAS kararını İsviçre Federal Mahkemesine taşıma kararı aldı.

AVRUPA'YA GİDECEK TAKIMLAR

Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından ülkemizden Avrupa'ya katılım şu şekilde oldu;

◉Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları

◉Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

◉Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları

◉Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme

◉Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.Açıklamada, Trabzonspor'un 2019 mali yılında gerekliliklerini yerine getiremediği belirtildi.UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor Kulübü ise CAS'a itiraz etmişti.CAS'ın bu kararının ardından Trabzonspor gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.