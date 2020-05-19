AFRİKA'DA DA OKUL AÇILACAK

Trabzonspor bir taraftan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken bir taraftan da geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için önemli hamleler yapıyor.Karadeniz ekibi ilk olarak da futbolun beşiği olarak tabir edilenkurmayı kararlaştırdı. Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın virüs salgınından önce İngiltere'ye gittiği ve burada okulun kurulması için gerekli tüm adımları attığı öğrenildi. Kulübün attığı bu adımda hem İngiltere'de bulunan gurbetçi ailelere ulaşmak hem de geniş bir futbol kültürü olan ülkede, Trabzonspor'un tanıtımını yaparak oyuncu kazanmak hedefleniyor.İngiltere'de açılacak futbol okulu, yenileri için de rol model olacak. Buradan alınacak sonuçlara göre Almanya ve özellikle Afrika'da da futbol okullarının açılması hedefleniyor. Projenin tüm altyapısının hazır olduğu ve hayatın normal akışına kavuşmasıyla birlikte hemen hayata geçirileceği de kaydedildi.