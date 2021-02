Trabzonspor'un inanılmaz çıkışındaki 6 olay

Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek üst üste 7. galibiyetini alan Trabzonspor'da bayram havası esiyor. Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu, hem de Teknik Direktör Abdullah Avcı 'Maç maç gidiyoruz, puan tablosuna bakmıyoruz' dese de yakalanan çıkış herkese 'O sene, bu sene' cümlesini hatırlattı.



Avcı'dan önceki dönemde takım adeta dibe vururken tecrübeli çalıştırıcının enerjisi bütün takıma yetti. Aile ortamı vurgusu yapan bordo-mavili takımın teknik patronu döneminde yakalanan çıkışın nedenleri ise şöyle:



-Teknik Direktör Abdullah Avcı, kentin sevgisini kazandı. Hüseyin Çimşir ve Newton'ın aksine Trabzonlu futbolseverler Avcı'nın arkasında.



-Bordo-mavililer geçen sezon sonuna kadar zirve mücadelesi verse de takımda her zaman bir frene basma krizi vardı. Bu sezon ise Karadeniz ekibi 2003-04'te yakalanan 11 maçlık serinin ardından en fazla üst üste maç kazandığı dönemi yakaladı.



Aile ortamı



- Uzun zaman sonra verilen geçen sezonda futbolcuların üzerinde büyük bir baskı vardı. Fakat bu sezon Abdullah Avcı, hem kazanma alışkanlığını geri getirdi, hem de takımda bir aile ortamı yakalandı.



- Geçen dönemde her şey Sörloth'tan bekleniyordu. Şimdi ise bu algı yerini takım oyununa bıraktı. Herkes skor katkısı verirken, 11 kişilik defans anlayışı başarıyı getirdi.



12'den vurdular



- Devre arası transfer döneminde hedef adeta 12'den vuruldu. Bakasetas üç maçta attığı üç golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Berat Özdemir de hemen 11'deki yerini sağlama aldı.



- Son olarak 9 eksikle Başakşehir deplasmanına giden Trabzonspor'da gençler sahneye çıktı. Kaleci Kağan son dakikadaki kurtarışıyla alkışı kaptı. Faruk Can da performansıyla Marlon'un yokluğunda görev yapabileceği mesajını yolladı.