Trabzonspor'un imza krizini, Bakanlık çözdü!

Istiklal Kulübü başkanının çıkardığı zorluklar nedeniyle uzun süredir gerçekleşemeyen Hosseini transferi, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun diplomatik yollardan girişimleriyle sonlandırıldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili Haber61'e yaptığı açıklamada transferde en büyük payın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ait olduğunu belirterek "Bu transferde İstiklal kulübünün başkanının tavrı nedeniyle büyük bir kriz yaşandı. Krizi Bakanımız Çavuşoğlu'nun büyük çabaları sonucunda aştık. Ayrıca krizin aşılmasında Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'in de payı var. Konu İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kadar gitti." İfadelerini kullandı.
Ağaoğlu ayrıca başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere transferde payı geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek resmi siteden de açıklama yayınlayacaklarını belirtti.
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Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili Haber61'e yaptığı açıklamada transferde en büyük payın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ait olduğunu belirterek "Bu transferde İstiklal kulübünün başkanının tavrı nedeniyle büyük bir kriz yaşandı. Krizi Bakanımız Çavuşoğlu'nun büyük çabaları sonucunda aştık. Ayrıca krizin aşılmasında Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'in de payı var. Konu İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kadar gitti." İfadelerini kullandı.
Ağaoğlu ayrıca başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere transferde payı geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek resmi siteden de açıklama yayınlayacaklarını belirtti.
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