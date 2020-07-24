Trabzonspor'un ilk hedefi Abdullah Avcı

Şenol Güneş'in yardımcılığından ayrılan Bayram Bektaş da bordo-mavililerde gündeme geldi ancak listenin ilk sırasında Abdullah Hoca var.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'un ilk hedefi Abdullah Avcı
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24 Temmuz 2020 08:42
Şenol Güneş'in yardımcılığından ayrılan Bayram Bektaş da bordo-mavililerde gündeme geldi ancak listenin ilk sırasında Abdullah Hoca var.

Son haftalarda kaybettiği puanlarla şampiyonluğa havlu atan Trabzonspor'da teknik direktör arayışı devam ediyor. Trabzon'un efsanesi Şenol Güneş'in milli takımda yardımcılığını yapan Bayram Bektaş, sürpriz bir şekilde görevinden ayrılırken genç teknik adamın bordo-mavili yönetimin gündemine gelen isimlerden biri olduğu öğrenildi. Bir dönem Fatih Terim'in milli takımdayken yardımcısı Hamza Hamzaoğlu'nu Galatasaray'a gönderdiği gibi Şenol Güneş'in de Trabzonspor'a Bektaş'ı tavsiye ettiği iddia edildi.

AVCI, GÖZTEPE'Yİ BEKLETİYOR

Ancak yönetimin hoca adayları arasında hala bir numaralı ismin Avcı olduğu biliniyor. İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'nin de teklifte bulunduğu Avcı'nın, İzmir ekibini Trabzonspor için beklettiği öğrenildi.

BAYRAM BEKTAŞ: TEKLİF ALMADIM

Diğer taraftan Trabzonspor'dan resmi bir teklif almadığını belirten Bayram Bektaş "Kariyerime Süper Lig ya da yurt dışında devam edeceğim. Şenol Hoca'mdan müsaade istedim, kararıma saygı duydu. Trabzonspor'dan bir teklif almadım" dedi.



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