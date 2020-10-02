Trabzonspor'un ikilisine yeni görev!

Yeni Malatyaspor maçında 2 gol atan Afobe ile asist yapan Baker, bugün de Trabzonspor'un en büyük kozları.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'un ikilisine yeni görev!
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02 Ekim 2020 12:38
Trabzonspor'da teknik direktör Newton, Gaziantep FK maçı öncesinde 27 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Afobe ve 25 yaşındaki İngiliz orta saha Baker ile özel görüştü.

İngiliz hocanın iki futbolcuya yeni sorumluluklar yüklediği öğrenildi. Baker'den orta sahanın lideri olmasını ve takımı yönlendirmesini isteyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, Afobe'den de gol bölgesinde sürekli aktif olmasını ve her fırsatta şut çekmesini talep etti.

Trabzonspor'a gelir gelmez ayaklarının tozu ile Denizlispor maçına çıkan Afobe ve Baker, Malatyaspor maçındaki performansları ile alkış almıştı.

Afobe 2 golle maçın öne çıkan ismi olurken, Baker de yaptığı asist ve oynadığı futbol ile göze girmeyi başarmıştı.


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