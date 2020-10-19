Trabzonspor'un iki yıldızı Fenerbahçe'ye yetişiyor

Trabzonspor'da bağırsak enfeksiyonu geçiren Nwakaeme iyileşti, yıldız kanat dünkü antrenmanda yer aldı. Kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan orta sahanın kilit ismi Flavio da haftaya oynayabilecek. Korona testleri pozitif çıkan Abdulkadir Parmak ve Ekuban ise antrenmanlarda yer almıyor. Her iki futbolcu ev izolasyonunda bulunuyor. Nwakaeme ve Flavio'nun dönmesiyle beraber son maçta 11'de olan Safa Kınalı ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatya karşısında elde eden Bordo-Mavililer, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi devirip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

2-0 kaybedilen Başakşehir maçında yoklukları fazlasıyla hissedilen 4 yıldızdan 2'si Fenerbahçe maçında sahada olacak.Trabzonspor'da bağırsak enfeksiyonu geçiren Nwakaeme iyileşti, yıldız kanat dünkü antrenmanda yer aldı. Kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan orta sahanın kilit ismi Flavio da haftaya oynayabilecek. Korona testleri pozitif çıkan Abdulkadir Parmak ve Ekuban ise antrenmanlarda yer almıyor. Her iki futbolcu ev izolasyonunda bulunuyor. Nwakaeme ve Flavio'nun dönmesiyle beraber son maçta 11'de olan Safa Kınalı ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.Tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatya karşısında elde eden Bordo-Mavililer, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi devirip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.