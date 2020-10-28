Trabzonspor'un hücumcuları açık kapatıyor!

Trabzonspor'un yeni transferleri Fousseni Diabate, Stiven Plaza ve Djaniny Semedo henüz bekleneni veremedi.
Fizik-kondisyon açısından yetersiz olan 3'lü forma rekabetine girmek adına ekstra idmanlarla açıklarını kapatmaya çalışıyor. Genellikle maçlara kulübede başlayan 3 oyuncunun da ortak hedefi en kısa zamanda teknik heyetin gözüne girmek.
Fizik-kondisyon açısından yetersiz olan 3'lü forma rekabetine girmek adına ekstra idmanlarla açıklarını kapatmaya çalışıyor. Genellikle maçlara kulübede başlayan 3 oyuncunun da ortak hedefi en kısa zamanda teknik heyetin gözüne girmek.