Trabzonspor'un hücumcuları açık kapatıyor!

Trabzonspor'un yeni transferleri, antrenmanlarda hazır hale gelmek için çaba sarf ediyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'un hücumcuları açık kapatıyor!
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28 Ekim 2020 14:00
Trabzonspor'un yeni transferleri Fousseni Diabate, Stiven Plaza ve Djaniny Semedo henüz bekleneni veremedi.

Fizik-kondisyon açısından yetersiz olan 3'lü forma rekabetine girmek adına ekstra idmanlarla açıklarını kapatmaya çalışıyor. Genellikle maçlara kulübede başlayan 3 oyuncunun da ortak hedefi en kısa zamanda teknik heyetin gözüne girmek.



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