Trabzonspor'un hedefi en az 30 milyon euro!

Norveçli gitmek istiyor, Trabzon iyi para kazanma derdinde. Crystal Palace 'Yarısı benim' diyor, Leipzig alternatif bakıyor, Tottenham pusuda bekliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'un hedefi en az 30 milyon euro!
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15 Eylül 2020 08:44
Trabzonspor'da Sörloth bilmecesi iyice içinden çıkılmaz hal aldı. Alman ekibi Leipzig'den transfer teklifi alan ve millî maç için gittiği ülkesinden dönmeyen Sörloth, ayrılığı kafaya taktı.

Norveçli yıldızın bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Crystal Palace, Trabzonspor'dan satış bedelinin yarısını talep ediyor.

Hedef 30 milyon

Leipzig'in 20+4 milyon avroluk teklifini artırmasını isteyen Trabzonspor ise bedeli 30 milyon avroya kadar çıkarıp en az 15 milyon avro kasasına koyma derdinde. Leipzig'in alternatif arayışlarına başladığı ve Napoli'nin forveti Milik'e teklif götürdüğü belirtilirken Tottenham pusuda bekliyor.

3,3 milyon avro alacak

Gemileri yakan Sörloth'un Trabzonspor'a dönmesi zor görünüyor. Norveçli golcü, Leipzig'e transfer olması durumunda beş senelik imza atacak ve senede 3,3 milyon avro garanti ücret kazanacak.



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