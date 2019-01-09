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Trabzonspor'un hazırlık maçına gözlemci yağdı

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi'nde 11. sırada yer alan ADO Den Haag'ı 3-1 yenerken maça gözlemci yağdı

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'un hazırlık maçına gözlemci yağdı
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09 Ocak 2019 10:27
Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi'nde 11. sırada yer alan ADO Den Haag'ı 3-1 yendi. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleyi bordo-mavililer, 27 ve 72'de Ekuban, 68'de Abdulkadir Parmak'ın golleriyle kazandı.

MENAJER VE SCOUT AKINI!

Den Haag ile oynanan hazırlık maçına menajerler ve scoutlar akın etti.

İlgi odağı isimler Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ydı.

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, yöneticiler Özer Bayraktar ve Tuncay Uzunal da takımı yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen taraftarlar da tribündeki yerini aldı.





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