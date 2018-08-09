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Trabzonspor'un güvencesi hücum gücü!

Başakşehir maçıyla sezonu açacak Trabzonspor, hücum hattına güveniyor. Tecrübeli ve genç isimlerin kalitesi umutları artırıyor.

Kaynak: Milliyet
Trabzonspor'un güvencesi hücum gücü!
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09 Ağustos 2018 07:09
Spor Toto Süper Lig'de sezonu zorlu Başakşehir deplasmanında açacak olan Trabzonspor'da artık geri sayım başladı. Ünal Karaman idaresinde yeni sezon zirve hattında olmak isteyen bordo-mavililerde, en büyük güveni hücum hattı veriyor.

Karaman'ın elindeki kadroda başta tecrübeli isimler Burak Yılmaz, Olcay Şahan, Jose Sosa ve Hugo Rodallega olmak üzere genç isimler Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür isimleri öne çıkıyor. Transferdeki zorluklar ve ekonomik anlamda temkinli adımlar nedeniyle kadro konusunda adımlarını planlı atmaya çalışan Karadeniz ekibi, Ünal Karaman önderliğinde maksimum verimi almaya çalışacak.

İyileşme süreci sonrası Burak Yılmaz'a çok güvenen Karaman, genç yıldızları Yusuf ile Abdülkadir'i sürekli joker olarak kullanacak. Sosa ve Olcay da tecrübeli teknik adamın planlarında önemli yer tutacak. Bu arada, Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki takım, taktik ağırlıklı çalıştı.



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