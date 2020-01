MALATYASPOR'DAN TEPKİ

MALATYASPOR FIFA'YA GİDİYOR

Trabzonspor, ismi bir süredir Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyasporlu Guilherme için devreye girdi ve transferi bitirme aşamasına geldi.Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı. Trabzonspor Kulübü oyuncuyu sabahın erken saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bugün son bir görüşme daha yapacak olan Bordo Mavililer oyuncuyu KAP'a bildirecek.Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.Malatyapor'dan yapılan açıklama şöyle;Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme Costa Marquez ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibariyle takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır. Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübü'ne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Şöyleki; yıllara mal olmuş Trabzonspor - Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır. Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiç bir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transferin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz.Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'e ilişkin açıklama yaptı.Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon sarı-siyahlı takıma transfer olan futbolcunun sözleşmesini bugün tek taraflı feshettiğini söyledi.Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA'ya başvuru yapacaklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:"Bu konuda her türlü hakkımızı arayacağız. Bu işin kanuni, hukuki boyutu, bir de normal olmayan gelişmiş olaylar var. Transfer bitimine 30 saat kala nezaketen bile bir kere aranmayan bir kulübüz. Bunların yaptığı çok doğru iş değil ama bu saatten sonra onların (Trabzonspor) bizi aramasını, bununla alakalı bir bilgi vermesini de istemiyoruz. Kendi nefsimizi düşündüğümüzden de bunu istemiyoruz. Aynı masada oturmuş insanlar olarak en azından aranıp transferle ilgili bir şeyler söylenmesi gerekiyordu, çizginin bu olması lazımdı. Hayırlı olsun. Biz bu saatten sonra Trabzonspor Kulübünden bununla ilgili açıklama da istemiyoruz, beklemiyoruz da. Trabzonspor gibi bir camiaya böyle intikam gibi bir şey de hiç yakışmadı.Çelikel, futbolcunun serbest kalma ücretine ilişkin de değerlendirmede bulunurken, şunları kaydetti:"Futbolcunun gündeme düşen 40 bin avroluk bir maddesi var. Evet bu madde doğru ama biz feshetmediğimiz sürece biz haklıyız, haklı sebeplerimiz var. Bu 40 bin avronun niye konulduğunu da söylemek istiyorum. Nihai olarak bizim bu futbolcuyla bir anlaşmamız oldu. Eğer biz o maddeyi koymasaydık kiralama bedeli olarak yaklaşık 500 bin avro para verecektik. O anki şartlarda en mantıklısı buydu. Biz Yeni Malatyaspor Kulübünün menfaatleri doğrultusunda buna karar verdik. Bunu da kamuoyu ve camiamız bilsin. Bu 40 bin avronun dışında ekstra bir madde daha var feshetmeme ile alakalı, belirli bir cezası var. Onu da biz sonuna kadar kullanacağız. Bu saatten sonra TFF ve FIFA bu duruma karar verecek. Yani Trabzonspor'a diyoruz ki yapabiliyorsa yapsın, alabilirse alsın. Fesih taahhütnamesi de vermek zorundalar, buyursunlar versinler."