Trabzonspor'un gözdesi şov yapıyor

Devre arasında Trabzonspor'un transfer teklifi yaptığı Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, son iki maçta şov yaptı.



Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında harika bir gole imza atarak galibiyetin mimarlarından olan Acar, Beşiktaş filelerini de iki kez sarstı.



25 yaşındaki orta saha ile Trabzonspor'un temaslarının sürdüğü belirtiliyor. Hasan daha önce, "Trabzonspor'un teklifini Kayserispor zora girmesin diye kabul etmedim" açıklamasını yapmıştı.



Hasan Hüseyin Acar, bu sezon takımı Kayserispor ile 20 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



