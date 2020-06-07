Trabzonspor'un gözdesi, Saint-Etienne'i reddetti!

İngiltere Premier Lig takımlarındanorta saha oyuncusuiçin sıcak gelişmeler yaşanıyor.Fransız basınına göre; 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık iki hafta süren görüşmeler sonucundaile anlaşamadı ve teklifi reddetti.oyuncudan umudunu kesmediği ancak FFP kısıtlamaları dolayısıyla fazla manevra alanının bulunmadığı da aktarıldı.teklifini reddedenyurt dışı seçeneklerini gözden geçireceği belirtildi.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız futbolcu için Türkiye'denve İtalya'dantakımları, oyuncunun menajeriyle görüşmeler yapıyor.Mendy, geçtiğimiz günlerde UEFA'dan 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde bordo - mavili kulübe Avrupa kupalarına katılım şartını sundu. Eğer Trabzonspor, bu problemi çözerse Mendy'i yeni sezonda kadrosuna katmak için büyük avantaj elde edecek.Bu sezon Leiceste City forması ile 6 resmi maça çıkan Nampalys Mendy, gol ya da asist katkısı veremedi.