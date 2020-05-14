Trabzonspor'un gözdesi Melgarejo'dan veda gibi mesaj

Karadeniz ekibi bir yandan uzun süredir hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşmak diğer taraftan da gelecek sezonun kadro planlaması içerisinde. O kadro planlamasında adı geçen isim ise Lorenzo Melgarejo. Spartak Moskova forması giyen Paraguaylı sol kanadın sözleri de Trabzonspor'u umutlandırdı.30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncudedi.Ahmet Ağaoğlu yönetimi ise transferde somut adımlar için ligin sonuçlanmasını bekliyor. Sahada kalan maçları oynayarak şampiyon olmayı isteyen Karadeniz ekibi, ligdeki konuma göre karar verecek. Eğer şampiyonluk gelir ve beraberinde Şampiyonlar Ligi vizesi alınırsa daha iddialı bir takım oluşturulacak. Zaten mevcut kadronun da büyük oranda korunması söz konusu. Sosa ve Novak ile de yeni mukavele liglerin bitiminin ardından yapılacak.