Trabzonspor'un gözdesi Melgarejo'dan veda gibi mesaj

Adı Trabzonspor ile anılan ve S. Moskova ile mukavelesi 30 Haziran'da bitecek olan sol kanat "Başka bir lige gitmek istiyorum" dedi.

Haber; Türkiye
Trabzonspor'un gözdesi Melgarejo'dan veda gibi mesaj
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14 Mayıs 2020 14:32
Karadeniz ekibi bir yandan uzun süredir hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşmak diğer taraftan da gelecek sezonun kadro planlaması içerisinde. O kadro planlamasında adı geçen isim ise Lorenzo Melgarejo. Spartak Moskova forması giyen Paraguaylı sol kanadın sözleri de Trabzonspor'u umutlandırdı.

30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu "Yedi senedir Rusya'dayım ve şimdi başka bir lige gitmek istiyorum. Avrupa'da bir ya da iki yıl daha kalma niyetindeyim" dedi.

YÖNETİM LİGİ BEKLİYOR

Ahmet Ağaoğlu yönetimi ise transferde somut adımlar için ligin sonuçlanmasını bekliyor. Sahada kalan maçları oynayarak şampiyon olmayı isteyen Karadeniz ekibi, ligdeki konuma göre karar verecek. Eğer şampiyonluk gelir ve beraberinde Şampiyonlar Ligi vizesi alınırsa daha iddialı bir takım oluşturulacak. Zaten mevcut kadronun da büyük oranda korunması söz konusu. Sosa ve Novak ile de yeni mukavele liglerin bitiminin ardından yapılacak.

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