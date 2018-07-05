Trabzonspor'un gözdesi Kone'den mesaj

Trabzonspor stoper mevkiine takviye yapmak için yoğun çaba sarf ederken görüşme yapılan isimlerden Marcin Kaminski ve Bakary Kone ön plana çıktı.Bordo-mavili taraftarlar da yönetimin çalışmalarına destek vermek için, Malaga'nın Burkina Fasolu stoperine sosyal medyadan ulaşıp, "Türkiye'ye ne zaman geleceksin" mesajları attı. Kone çağrılarına olumlu yanıt vererek, "Çok yakın zamanda olacak" dedi. Malaga'nın 30 yaşındaki stoper için 800 bin Euro bonservis bedeli istediği, Trabzonspor'un ise 500 binin üstüne çıkmadığı öğrenildi. Bu arada Kaminski'nin de kulübü Stuttgart'tan Trabzon'a transferi için kolaylık isteyeceği bildirildi.Trabzon'da geleceği tartışmalara neden olan, teknik direktör Ünal Karaman'ın, "18 yaşındaki oyuncu menajer ile karşımıza çıkmayacak" diyerek tepki gösterdiği Sefa Akgün, ligin yeni ekibi Erzurum'a transfer oldu. 18 yaşındaki oyuncunun transferinde Erzurumspor, Trabzonspor'a 510 bin TL yetiştirme bedeli ödeyecek ve futbolcuya da aylık 4 bin TL verecek.