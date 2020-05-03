Trabzonspor'un gözdesi için Arçil ve Shota devrede

Trabzonspor'un kanca attığı Giorgi Chakvedatze'ye birçok kulüp talip. Ancak Karadeniz temsilcisi en büyük kozunu oynadı. Efsane ikizler Arçil ve Şota devreye girip 20 yaşındaki vatandaşlarını ikna etti.

Haber; Akşam
Trabzonspor'un gözdesi için Arçil ve Shota devrede
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03 Mayıs 2020 09:28
Trabzonspor transferde Giorgi Chakvedatze ile yakından ilgileniyor. Son dönemde Gürcistan futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenek olarak görülen 20 yaşındaki genç isim ikinci kez Karadeniz devinin gündemine girdi. 

Trabzonspor daha önce de hücuma dönük orta sahayı renklerine bağlamaya çalışmış ancak kulübü Gent 7 milyon euro isteyince transfer gelişmeden sona ermişti. Koronavirüs sebebiyle futbol piyasasında rakamlar bir hayli gerileyecek. Bordo-mavililer de Chakvedatze için bir kez daha harekat başlattı.

Karadeniz ekibinin istediği Giorgi Chakvedatze ile West Ham United, Roma ve Bordeaux'nun da ilgisi olduğu biliniyor. Ancak Trabzonspor en büyük kozunu oynadı ve Gürcü Chakvedatze için vatandaşları Arşil-Şota Arveladze'yi devreye soktu.

Bordo-mavililerin iki efsanesi, 20 yaşındaki vatandaşlarıyla görüşerek Trabzonspor'a gelen genç oyuncuların çabuk şans bulduğunu belirttiler. Chakvedatze'nin West Ham, Roma veya Bordeaux'ya transferi halinde direkt 11 olma ihtimalinin düşük bulduklarını söylediler.

 

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