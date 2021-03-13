Trabzonspor'un gol sigortası: Anastasios Bakasetas

Erzurumspor'la pazar günü deplasmanda zorlu bir puan mücadelesine çıkacak Trabzonspor'da takımın gol sigortası Anastasios Bakasetas oldu. Alanyaspor'a karşı bu hafta 3-1 kaybeden Karadeniz ekibinde buna karşın Bakasetas yine durmadı, takımının tek golünü attı.



Ocak ayında transfer döneminin son gününde kadroya katılan Bakasetas hem lig hem de bordo-mavililerde en skorer orta saha olarak göze çarpıyor.



Başarılı yıldız, bu sezon 27 maçta 12 gol 5 asist yaparak direkt 17 gole etki etti. 7 gol Alanya'da 5 gol de Trabzonspor da kaydeden Yunan orta saha ciddi bir verimlilik rakamı tutturdu.

Bordo-mavililerde 8 karşılaşmada 5 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, şimdiden 12 puanın kazanılmasında başrol oynadı.



Bakasetas'ın bir diğer önemli özelliği geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla takıma gol atan oyuncu olması. Yunan yıldız tam 15 farklı takımın ağlarını sarstı.



Bakasetas; Alanyaspor ve Trabzonspor formalarıyla şu takımları üzdü: Alanyaspor, Trabzonspor, Ankaragücü, Erzurumspor, Beşiktaş, Ç.Rizespor, Denizlispor, Galatasaray, Gaziantep, Gençlerbirliği, Hatayspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor.



Bakasetas'ın bir diğer ilginç özelliği ise Alanyaspor formasıyla Trabzonspor'a, Trabzonspor formasıyla da Alanyaspor'a gol atması oldu.



BÜYÜK AVCISI



Anastastasios Bakasetas büyük maçlardaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Yunan orta saha, Alanyaspor ve Trabzonspor formalarıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı gol atmasını bildi.



Alanyaspor'da oynarken Trabzonspor'u da üzen Bakasetas, yeni takımında ise farklı bir durum yaşadı. Bordo-mavililerde 8 maçta 5 gol atan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı maçlarda gol sevinci yaşayamadı.



