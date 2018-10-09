Trabzonspor'un gizli silahı Novak!

Çek sol beki, 2018 takvim yılında Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta 4 golle zirveyi Mustafa Yumlu ve Pepe ile paylaşan Novak, Akhisar deplasmanında attığı kafa golüyle toplamda 5'e ulaşarak 2018 yılı içerisinde en fazla gol atan defans oyuncuları listesinde ilk sıraya çıktı.28 yaşındaki Çek futbolcu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'da Midtjylland ile geçirdiği 3 sezonda ise 14 gol kaydetti.Trabzonspor'a geçen sezon devre arasında gelen Novak bordo- mavili forma ile de geçen sezon 13 maçta 3, bu sezon da 7 maçta 2 gol atmayı başardı.Trabzonspor, Akhisar galibiyeti ile ilk 8 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Geride kalan 4 sezonun bu 8 haftalık diliminde en iyi derece olarak 10. sırada yer alabilen bordo-mavililer bu sezon elde ettiği 13 puanla ilk 5 içerisinde yer aldı. Trabzonspor 2017-18'de 9 puanla 11'inci, 2016-17'de 10 puanla 10'uncu, 2015-16'da 10 puanla 11. ve 2014-15'te ise 9 puanla 12. sırada yer almıştı.