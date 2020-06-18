Trabzonspor'un gizli kahramanı: Ndiaye

Trabzonspor'un Göztepe ile ligde, F.Bahçe ile de kupada oynadığı maçların gizli kahramanı Badou Ndiaye'ydi.



Koronavirüs arasında menisküs ameliyatı olan Senegalli, kısa sürede hazır hale geldi.



Göztepe müsabakasında yedek soyunan Ndiaye, ikinci yarıda Nwakaeme'nin yerine oyuna girdi ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. 29 yaşındaki yıldız, F.Bahçe karşısında da görevinin hakkını verdi.



Sosa ve Guilherme'nin yokluğunda orta sahanın dinamosu oldu, üçüncü golün de asistini yapan isimdi.



