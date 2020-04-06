Trabzonspor'un gençlerinden kampanyaya katkı

Trabzonsporlu futbolcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek verdi.Takımın büyüklerinden sonra küçükleri de kampanyaya katıldı. Takımın en genç ve en az kazanan isimlerinden Serkan Asan, Kerem Baykuş ve Salih Kavrazlı maaşlarının yüzde 50'sini bağışladıklarını açıkladılar.Öte yandan Trabzonspor'un sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Erce Kardeşler, "Futbolu çok özledik. Her an sahaya çıkacakmış gibi hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.