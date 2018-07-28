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Trabzonspor'un genç yıldızları fiyatını ikiye katlıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e gelen teklifleri kabul etmezken, genç yıldızların fiyatlarında arttırıma gidiyor.

Trabzonspor'un genç yıldızları fiyatını ikiye katlıyor
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28 Temmuz 2018 11:14
Bordo-Mavililer'de son dönemlerde yıldızı en çok parlayan isimler hiç kuşku yok ki Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür...

Avrupa'nın dev kulüpleri, iki oyuncu için de Trabzonspor'un kapısını çalıyor ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu her fırsatta, "Onları bu sene satmayı düşünmüyorum" diyerek teklifleri elinin tersiyle itiyor. Hem Yusuf'u hem de Abdülkadir'i en az bir sene daha takımda tutmak isteyen Karadeniz ekibinin patronunun, bu oyuncuların ücretlerinde iyileştirmeye gideceği öğrenildi.

Benfica'nın radarında

Senelik 500 bin TL alan Yusuf'un ücretini 500 bin Euro'ya (2.8 milyon TL) çıkarmayı düşünen Ağaoğlu'nun, yıllık 250 bin TL kazanan ve Portekiz devi Benfica'nın resmi teklifini ilettiği Abdülkadir'e de ciddi bir zam yapacağı öğrenildi.

Yıllık 250 bin TL kazanan 19 yaşındaki futbolcunun da maaşının 400 bin Euro (2.2 milyon TL) civarına çekileceği kaydedildi.

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