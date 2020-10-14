Yeni transfer Anders Trondsen'in sakatlığı ve en az 6 ay forma giyemeyecek olması Trabzonspor'da tüm planları altüst etti.



Yönetim, transferin son saniyesine kadar orta saha transferi için Zlatko Junuzovic ve Ivan Marcone başta olmak üzere birçok oyuncuyla görüştü ancak uygun şartları oluşturamadı. Böylece Fırtına devre arasına kadar Abdulkadir Parmak, Flavio ve Baker üçlü orta sahasıyla yola devam edecek.



5 yıldız adayı



Karadeniz ekibinin amacı krizi fırsata çevirmek. Altyapıdan çıkardığı yeteneklerle ön plana çıkan ve Türk asıllı genç gurbetçilere yönelen Fırtına'nın, orta sahası için 5 yıldız adayı bulunuyor: Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Kerem Baykuş, Taha Tunç ve Hakan Yeşil...



Bordo-Mavililer bu süreçte 5 isimden en az birinin yıldızını parlatmayı hedefliyor.



Uğurcan da krizden çıkmıştı!



Trabzonspor iki sezon önce krizi fırsata çevirerek Uğurcan Çakır'ı kazanmıştı.



2018-19 sezonunun 12. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0'lık yenilgi kaptan Onur Kıvrak'ın sonu olmuştu. Onur ve Burak Yılmaz kadro dışı kalırken, bir sonraki haftaki Fenerbahçe derbisinde, Ünal Karaman, 2. kaleci Esteban duruken Uğurcan Çakır'ı oynatmıştı.



Genç file bekçisi de 2-1 kazandıkları o maçta devraldığı eldivenleri bırakmadı ve Avrupa devlerini peşine taktı.



