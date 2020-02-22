Trabzonspor'un galibiyet serisi sonlandı, yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

GALİBİYET SERİSİ SONLANDI, YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

ÇİMŞİR YÖNETİMİNDE LİGDE YENİLGİ YAŞAMADI

"ÜÇ BÜYÜKLER"E KARŞI SERİYİ KORUDU

SORLOTH GOL SAYISINI 19'A ÇIKARDI

ARKA ARKAYA 12 LİG MAÇINDA GOL

Süper Lig'in 23. haftasında uzatma dakikalarında bulduğu golle deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, averajla yeniden liderliğe yükseldi.Ligde haftaya maç eksiğine rağmen 44 puanla lider giren bordo-mavili ekip, Beşiktaş karşılaşmasına çıkmadan liderliği maç fazlasıyla Demir Grup Sivasspor'a kaptırdı. Vodafone Park'a liderlik hesaplarıyla çıkan Karadeniz temsilcisi, 5. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Kaleci Uğurcan Çakır'ın birçok pozisyonda önemli kurtarışlar yaptığı Trabzonspor, Kevin-Prince Boateng'in 57, Domagoj Vida'nın 64. dakikada attığı gollerle 2-1 geri düştü. Kalan bölümde etkili olmakta ve gol pozisyonuna girmekte zorlanan bordo-mavili takım, 90+1. dakikada sahneye çıkan Sörloth'un golüyle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Ligde bir maçı eksik olan Trabzonspor, bu sonuçla puanını 45'e çıkardı ve averajla yeniden liderliğe yükseldi.Trabzonspor'un Süper Lig'de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi 7 karşılaşmaya yükseldi.Ligde son mağlubiyetini 15. haftada sahasında Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordo-mavili takım, sonrasında sırasıyla İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.Beşiktaş müsabakasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi ise 7 maça çıkmış oldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın başında çıktığı 5. lig maçında da mağlubiyet görmedi.Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra 18. haftadaki Kasımpaşa maçından önce göreve gelen Çimşir, Beşiktaş karşılaşmasına kadar Karadeniz temsilcisinin başında çıktığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşamıştı.Hüseyin Çimşir, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktörlük deneyimindeki ilk puan kaybını yaşarken, buna rağmen mağlubiyet görmeden sahadan ayrıldı.Trabzonspor, Türk futbolunda "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7. maçında da mağlup olmadı."Üç büyükler" karşısında son mağlubiyetini geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray'la oynadığı müsabakada 3-1'lik skorla yaşayan bordo-mavili ekip, bu takımlara karşı sonrasındaki 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.Trabzon temsilcisi, bu süreçte söz konusu takımlarla yaptığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.Beşiktaş'ı 4-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, son müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor'un Norveçli santrforu Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında da gollerine devam etti.24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımla yaptıkları maçın 5 ve 90+1. dakikalarında skoru değiştirerek ligde 19 gole ulaştı.Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Sörloth, ligde son 7 maçın 6'sında 10. kez gol sevinci yaşadı.Norveçli futbolcu, Beşiktaş ile ligin ilk yarısında oynanan ve 4-1 kazandıkları maçta da bir gol atmıştı.Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta en az 1 kez fileleri havalandırdı.Ligin 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavili ekip, söz konusu müsabakadan sonra yaptığı 12 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 30 gol atarken, 9 galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.