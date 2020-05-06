Trabzonspor'un fikstürü, kalan maçları, puan duruöu

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olması sonrası fikstür merak ediliyor. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki kalan maçları...

Haber; Sporx.com
Trabzonspor'un fikstürü, kalan maçları, puan duruöu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 16:09
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olması sonrası gözler kalan fikstüre döndü.

Ligde 53 puanla zirvede yer alan ve Başakşehir ile aynı puanda olan Trabzonspor, ligdeki 8 hafta sonrasında şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için