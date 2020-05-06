Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olması sonrası gözler kalan fikstüre döndü.
Ligde 53 puanla zirvede yer alan ve Başakşehir ile aynı puanda olan Trabzonspor, ligdeki 8 hafta sonrasında şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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Ligde 53 puanla zirvede yer alan ve Başakşehir ile aynı puanda olan Trabzonspor, ligdeki 8 hafta sonrasında şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın