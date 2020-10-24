Trabzonspor'un Fenerbahçe kafilesinde üç eksik

Süper Lig'de 6. haftada Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da kafile açıklandı
Bordo mavililerin kafilesinde Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban yer almadı.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak son idmanda yer almamıştı. Trondsen'in ise sakatlığı bulunuyor. Ekuban sonrasında ise bir oyuncunun daha koronavirüse yakalandığı ifade edilmişti.
TRABZONSPOR'UN KAFİLESİNDE ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
ATAKAN GÜNDÜZ
MAJID HOSSEINI
GASTON CAMPI
EDGAR IE
VITOR HUGO
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
MARLON XAVIER
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FLAVIO DA SILVA
LEWIS BAKER
SAFA KINALI
AHMET CANBAZ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
FOUSSENI DIABATE
ABDULKADİR ÖMÜR
YUSUF SARI
ANTHONY NWAKAEME
BENIK AFOBE
DJANINY SEMEDO
STIVEN PLAZA
Bordo mavililerin kafilesinde Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban yer almadı.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak son idmanda yer almamıştı. Trondsen'in ise sakatlığı bulunuyor. Ekuban sonrasında ise bir oyuncunun daha koronavirüse yakalandığı ifade edilmişti.
TRABZONSPOR'UN KAFİLESİNDE ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
ATAKAN GÜNDÜZ
MAJID HOSSEINI
GASTON CAMPI
EDGAR IE
VITOR HUGO
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
MARLON XAVIER
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FLAVIO DA SILVA
LEWIS BAKER
SAFA KINALI
AHMET CANBAZ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
FOUSSENI DIABATE
ABDULKADİR ÖMÜR
YUSUF SARI
ANTHONY NWAKAEME
BENIK AFOBE
DJANINY SEMEDO
STIVEN PLAZA