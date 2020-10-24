Trabzonspor'un Fenerbahçe kafilesinde üç eksik

Süper Lig'de 6. haftada Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da kafile açıklandı



Bordo mavililerin kafilesinde Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban yer almadı.



Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak son idmanda yer almamıştı. Trondsen'in ise sakatlığı bulunuyor. Ekuban sonrasında ise bir oyuncunun daha koronavirüse yakalandığı ifade edilmişti.



TRABZONSPOR'UN KAFİLESİNDE ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR



UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

ATAKAN GÜNDÜZ

MAJID HOSSEINI

GASTON CAMPI

EDGAR IE

VITOR HUGO

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

MARLON XAVIER

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FLAVIO DA SILVA

LEWIS BAKER

SAFA KINALI

AHMET CANBAZ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

FOUSSENI DIABATE

ABDULKADİR ÖMÜR

YUSUF SARI

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

STIVEN PLAZA







