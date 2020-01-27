Trabzonspor'a, Ekuban'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'nda Denizli ile oynanan rövanş mücadelesinde forma giyemeyen ve idmanlara katılmayan, dün başlayan Yeni Malatyaspor hazırlıklarında takımla beraber çalıştı.Ganalı oyuncunun antrenmana çıkmasının yanı sıra hırslı ve istekli görüntüsü teknik ekibi de keyiflendirdi.Yeni Malatya maçının ertelenmesinin ardından cezasını bu hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde çekecek olan Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda, dev karşılaşmada Ekuban'ın forma giymesi bekleniyor.Yıldız oyuncu maç gününe kadar yüzde 100 hazır olmak adına ekstra çalışmalar yapacak.