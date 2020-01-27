Trabzonspor'un F.Bahçe maçı için Ekuban hazırlığı

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ekuban'ın, Nwakaeme'nin yokluğunda Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta sahalara dönmesi bekleniyor.

Haber; Akşam
Trabzonspor'un F.Bahçe maçı için Ekuban hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2020 10:40
Trabzonspor'a, Ekuban'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'nda Denizli ile oynanan rövanş mücadelesinde forma giyemeyen ve idmanlara katılmayan Caleb Ekuban, dün başlayan Yeni Malatyaspor hazırlıklarında takımla beraber çalıştı.

Ganalı oyuncunun antrenmana çıkmasının yanı sıra hırslı ve istekli görüntüsü teknik ekibi de keyiflendirdi.

Yeni Malatya maçının ertelenmesinin ardından cezasını bu hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde çekecek olan Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda, dev karşılaşmada Ekuban'ın forma giymesi bekleniyor.

Yıldız oyuncu maç gününe kadar yüzde 100 hazır olmak adına ekstra çalışmalar yapacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için