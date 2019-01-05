Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Kevin Constant, sürpriz bir transfere imza attı.
31 yaşındaki tecrübeli oyuncu İran'ın Tractor Sazi takımına transfer oldu. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha son olarak İsviçre Süper Ligi ekiplerindne Sion forması giyiyordu.
Trabzonspor, Kevin Constant'ı 2014 yılında AC Milan'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
31 yaşındaki tecrübeli oyuncu İran'ın Tractor Sazi takımına transfer oldu. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha son olarak İsviçre Süper Ligi ekiplerindne Sion forması giyiyordu.
Trabzonspor, Kevin Constant'ı 2014 yılında AC Milan'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın