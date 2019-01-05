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Trabzonspor'un eski yıldızı İran'a transfer oldu

Trabzonspor'un eski oyuncularından Kevin Constant, Sion'dan ayrıldı ve İran'ın Tractor Sazi takımına imza attı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'un eski yıldızı İran'a transfer oldu
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05 Ocak 2019 01:47
Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Kevin Constant, sürpriz bir transfere imza attı.

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu İran'ın Tractor Sazi takımına transfer oldu. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha son olarak İsviçre Süper Ligi ekiplerindne Sion forması giyiyordu.

Trabzonspor, Kevin Constant'ı 2014 yılında AC Milan'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



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