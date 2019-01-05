Bir dönem ülkemizdeforması da giyen, sürpriz bir transfere imza attı.31 yaşındaki tecrübeli oyuncu İran'ıntakımına transfer oldu. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha son olarak İsviçre Süper Ligi ekiplerindne Sion forması giyiyordu.Trabzonspor, Kevin Constant'ı 2014 yılında AC Milan'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.