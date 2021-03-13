Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kadrosu

Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Erzurum'a gitti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışmayla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, kara yoluyla Erzurum'a hareket etti.



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen ile cezalı olan Vitor Hugo karşılaşmada forma giyemeyecek.



Karadeniz ekibinin 22 futbolcudan oluşan kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:



"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon Xavier, Faruk Can Genç, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio da Silva, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Benik Afobe."



