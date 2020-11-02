Trabzonspor'un en kritik sezonunda 3 teknik direktör

Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezonun önemli bölümünü lider olarak götürmüştü. Pandemi sonrası yaşanan düşüşle bordo-mavililer, şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaybetmişti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'un en kritik sezonunda 3 teknik direktör
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2020 12:09
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun önemli bölümünü lider olarak götürmüştü.

Pandemi sonrası yaşanan düşüşle bordo-mavililer, şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaybetmişti. Trabzonspor, şampiyonluk yarışı verdiği bu dönemde Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton ile çalıştı. Trabzonspor, 2020 yılında teknik direktör istikrarını yakalayamadı.

EN UZUN KALAN KARAMAN OLDU

Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde en uzun süre görevinde kalan teknik adam Ünal Karaman oldu. Karaman, 1.5 sene Trabzonspor'u çalıştırdı. Diğer isimlerin süreleri çok daha kısa oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için