Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı

Trabzonspor, her ne kadar savunmasını toparlasa da hücumdaki sıkıntıyı çözemedi. Geçen sezonun 28. haftasına göre tam 29 gol daha az atan Trabzonspor'un, ligdeki son 8 golünün 5'i Bakasetas'tan geldi

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı
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11 Mart 2021 10:51
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Trabzonspor'un başına geçer geçmez, ilk iş olarak savunmadaki sorunu çözmeye çalışan Abdullah Avcı, defansı ciddi oranda toparladı. Ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Bordo-Mavililer tabloyu tersine çevirirken, hücumda ise kısır bir görüntü hakim...

Avcı yönetimindeki 14 galibiyetin 12'si tek farklı skorlarla alınırken, Karadeniz ekibi geçen sezona bakıldığında ciddi şekilde geride kaldı. Öyle ki 2019-2020'de 28. hafta itibarıyla 64 golü olan Trabzonspor, bu kez 28 maçta 35 kez rakip fileleri havalandırabildi. Geçtiğimiz sezondan tam 29 gol az atan Fırtına, özellikle Alexander Sörloth'un yokluğunu fazlasıyla hissetti.

Forvetlerden 4'er gol

Djaniny ve Afobe 4'er golde kalırken, Nwakaeme ile Ekuban ise 6'şar defa ağları sarstı. Fırtına'nın ligdeki son 8 golünün 5'inin altında ise Bakasetas'ın imzası var. Forvetlerin işini yüklenen Yunan yıldız, sezonun ilk yarısında ise Alanyaspor'da 7 gol kaydetmişti.



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